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Каждый третий россиянин следит за своим здоровьем с помощью трекеров и приложений. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, проведенное в начале 2023 года страховыми компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах".

По результатам опроса многие жители России следят за своим здоровьем с помощью гаджетов. Треть россиян, а именно 36%, проводят мониторинг своего здоровья как во время тренировок, так и в повседневной жизни.

Также 22% опрошенных рассказали, что используют специальные мобильные приложения, чтобы не забыть вовремя принять БАДы. Только 14% респондентов сообщили, что используют умные часы и браслеты.

Каждый четвертый россиянин записывается к врачу через различные приложения. Онлайн подбирают врачей и клиники и покупают товары для здоровья по 20% респондентов. Кроме того, каждый пятый участник опроса обращается за консультацией через телемедицинские сервисы, ведет тетрадь здоровья и следит за объемом выпитой воды.

Около 35% ответили, что готовы узнавать о продуктах страхования жизни и здоровья онлайн, потому что это удобно (37%) и подразумевает отсутствие очередей (29%). Также некоторые опрошенные отметили, что при дистанционном обращении отсутствует необходимость посещать офисы продаж. При этом большинство россиян пока не готовы к приобретению страховых продуктов онлайн.

Ранее стало известно, что около 50% проживающих на территории России не занимаются спортом. Участие в опросе приняли 11,7 тысячи россиян. 27% респондентов рассказали, что выполняют физические упражнения в домашних условиях, 12% – посещают фитнес-клубы.

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