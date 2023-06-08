Столичный производитель разработал новые модели скоростных лифтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель лифтов "МЭЛ" разработал новые модели скоростных лифтов грузоподъемностью до двух тысяч килограммов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Новинки отличаются дизайном, габаритами (их высота достигает 2,2 метра) и грузоподъемностью – одна из обновленных кабин сможет перевозить до двух тысяч килограммов. Планируется, что ежегодно будут выпускать более 500 единиц такой продукции", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Завод стал первым в отрасли, запустившим производство лифтов со скоростью 2,5 метра в секунду. В 2023 году компания начала строительство нового цеха, который позволит увеличить объем производства в 1,5 раза. Помимо этого, новый цех позволит получить рабочие места 85 специалистам.

Гендиректор компании Руслан Родиков рассказал, что аналогов новым лифтам на российском рынке нет. Одна из серий под названием "Космос" представлена в 10 вариантах отделки в цветах планет и звезд Солнечной системы. Другая серия подъемников – "Широта" – посвящена российской природе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что производство лифтов в Москве выросло на 65%. Помимо этого, по итогам первого квартала текущего года увеличился выпуск стройматериалов почти на 6%. Изготовлением продукции для строительства в столице занимаются более 250 компаний.



Собянин сообщил о росте производства в Москве лифтов, мебели, красок и стройматериалов