Новый цех производителя лифтового оборудования появится на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "МЭЛ" возводит новый производственный цех на востоке Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

По его словам, для реализации проекта Москва передала инвестору земельный участок площадью 0,7 гектара в столичном районе Гольяново. Само строительство стартовало еще в феврале этого года. Овчинский отметил, что к сегодняшнему дню специалисты выполнили монолитные работы на 25%.

"Так, уже завершена установка железобетонных фундаментов, ведется работа по устройству монолитного перекрытия, на строительную площадку доставлены металлоконструкции. Новый цех позволит увеличить количество выпускаемой продукции более чем в 1,5 раза – до четырех тысяч лифтов в год", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря строительству производства там появится 85 новых рабочих мест. Компания планирует к концу этого года получить заключение о соответствии на здание.

В свою очередь, гендиректор компании Руслан Родиков заявил, что новый цех не только увеличит объемы выпускаемой продукции, но и создаст дополнительные рабочие места.

Ранее стало известно, что столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" с февраля по апрель 2023-го передал свыше 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов, собираемых в РФ. По словам заммэра Владимира Ефимова, в марте было поставлено 7,5 тысячи компонентов, а в апреле – уже более 32 тысяч.