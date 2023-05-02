Производственный цех деревообрабатывающего завода открылся в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Южнопортовом районе было введено в эксплуатацию новое производственное здание столичного деревообрабатывающего завода. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город создает благоприятные условия для открытия новых или расширения действующих предприятий на территории столицы. Компаниям доступен широкий спектр мер поддержки – это финансовая помощь, присвоение специальных статусов, которые дают значительные налоговые льготы, помощь с подбором земельных участков и площадок для размещения производств", – сказал он.

Ефимов отметил, что в апреле "Завод деревоизделий" открыл на земельном участке площадью 9,5 гектара новый производственный цех. На самом производстве работают 1,5 тысячи сотрудников, а открытие нового корпуса позволит создать еще 40 новых рабочих мест.

Завод работает на территории столицы около 30 лет и выпускает на рынок продукцию из дерева, которая востребована в строительной отрасли. Во владениях компании есть собственная лесопильная и производственная база, что позволяет быстрее производить и поставлять товар заказчикам по доступным ценам.

"Производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать свыше 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры. На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для готовой продукции", – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что в следующем году планируется постройка еще одного корпуса, площадь которого составит 5 тысяч квадратных метров.

Ранее Овчинский рассказал о постройке промышленного парка в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда на юге Москвы.

Компания "ПрестижПак", с которой был заключен договор на приобретение помещения площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, займется в столице производством бумажных и крафт-пакетов, а также уголков из прессованного картона.



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