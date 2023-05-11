Производитель из Москвы представил новый вид мясных протеиновых батончиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В одном из ведущих заводов РФ по выпуску колбас и мясных полуфабрикатов стартовало серийное производство новых видов вареной колбасы и продуктов для спортсменов – мясных протеиновых батончиков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, производители из столицы поддерживают здоровый образ жизни и выпускают полезные продукты, которые отвечают требованиям потребителя.

"Например, московский производитель мясной продукции расширил ассортиментную линейку и начал изготавливать спортивные батончики, в составе которых мясо, ягоды и специи. Новинка не имеет аналогов в стране. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более ста тонн этой продукции", – поделился Овчинский.

Уточняется, что большое количество протеина в составе батончиков помогает поддерживать активность организма во время занятий спортом. Кроме того, продукт способствует восстановлению сил и энергии. При этом батончики создают без добавления сахара.

Также производство начало заниматься выпуском пяти позиций докторской колбасы в оболочке из синюги, оболочке из современного полиамида и белковой оболочке.

Ранее стало известно, что столица без торгов передаст инвесторам в аренду два участка площадью 7,8 гектара для масштабных инвестиционных проектов – возведения заводов по производству стройматериалов и кормов для животных. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, найти работу на новых предприятиях смогут более 400 человек.