Более 8 тысяч компаний Москвы оказались прибыльными по итогам первого квартала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прибыль крупных и средних прибыльных заводов Москвы за первый квартал 2023 года составила 2,5 триллиона рублей. В сравнении с таким же периодом 2022-го она увеличилась на 11%, поделился заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, прибыльными являются те компании, которые в указанном периоде показали положительный финансовый результат – доходы от их работы превышали расходы. По итогам первого квартала этого года к прибыльным относились около 8,3 тысячи, или более 67%, от более чем 12,4 тысячи крупных и средних предприятий Москвы. В этот перечень не попали государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.

"Более 21% прибыли в первом квартале 2023 года обеспечили обрабатывающие производства – 521,4 миллиарда рублей. Еще 18% пришлось на торговые предприятия – 454,7 миллиарда рублей, в том числе 357 миллиардов в оптовой торговле. Третьей по объему прибыли отраслью стала финансовая сфера – 288,5 миллиарда рублей, или почти 12%", – поделился Ефимов.

Вице-мэр отметил, что подобные результаты фиксируются среди компаний, которые занимаются обеспечением электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха. Так, они получили прибыль в размере 256,3 миллиарда рублей. Кроме того, в сфере информации и связи прибыль составила 250,9 миллиарда рублей.

Ефимов рассказал, что больше всего прибыльных предприятий сосредоточено в области госуправления – почти 75%. В обрабатывающих заводах их доля достигает 73,2%.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева, в свою очередь, отметила, что первые места в списке лидеров по приросту прибыли в первом квартале 2023 года заняли производства, занимающиеся административной работой и сопутствующими услугами. Эти сферы принесли прибыль в размере 147,4 миллиарда рублей – почти в 5,5 раза больше, чем в первом квартале 2022-го.

Помимо этого, высокий темп роста прибыли продемонстрировали предприятия из области транспортировки и хранения. Она увеличилась на 94%, до 208,6 миллиарда рублей, информации и связи – рост 84%, до 250,9 миллиарда рублей. Сильную динамику также показали гостиницы и компании общественного питания.

Ранее стало известно, что выручка компаний РФ за 2022 год впервые в российской истории превысила квадриллион рублей и увеличилась в два раза по сравнению с 2021-м. По информации ФНС, увеличение доходов по итогам прошлого года до 1,27 квадриллиона рублей связано с ростом экспортной выручки организаций в нефтегазовой отрасли.

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