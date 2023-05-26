В ФНС сделали замечание предприятиям общепита с нулевой выручкой

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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сделал предупреждение компаниям общепита с нулевой выручкой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ФНС видит все компании, которые не предоставляют данные о своей выручке, отметил Егоров на форуме "Опоры России".

"Мы далеки от того, что прям очень бы мечтали открывать главу "Налоговый контроль" Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением", – прокомментировал он.

Егоров также отметил, что ФНС получила 2,5 миллиарда налогов от отрасли общественного питания за счет "микроналогового маневра".

С 1 января 2022 года услуги общественного питания освободили от уплаты НДС, если они соблюдают ряд условий. Одно из них – сумма доходов в совокупности меньше 2 миллиардов рублей в год.

Ранее в РФ выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов. Она подключала рестораны к схеме с подменными кассами и терминалами для банковских карт. Вследствие чего безналичные средства ресторанов превращались в неинкассированную наличность.

Также ресторанам быстрого питания предложили запретить использовать акции для привлечения клиентов. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он считает, что подобная торговая политика провоцирует потребителей на излишнее приобретение и потребление вредной для их здоровья еды.