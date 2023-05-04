Сетям фастфуда в России хотят запретить использовать акции для привлечения клиентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России предложили запретить ресторанам быстрого питания использовать акции для привлечения клиентов, сообщает RT. С инициативой на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В письме политолог указал, что отечественные и зарубежные медицинские специалисты не раз отмечали, что регулярное потребление фастфуда может наносить серьезный вред здоровью, особенно несовершеннолетним.

В то же время сами сети фастфуда заинтересованы в повышении продаж и используют для этого различные механизмы, заметил он. В том числе они используют акции вроде купонов, продажи двух блюд по цене одного, снижения цен в определенные часы и так далее.

"В итоге подобная торговая политика провоцирует потребителей на излишнее приобретение и потребление данной продукции", – подчеркнул Орлов.

В связи с этим он попросил рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объемов торговли.

Ранее сообщалось, что у россиян снизился интерес к фастфуду. В 2023 году число соответствующих покупок упало на 4%, тем не менее обороты заведений выросли на 11%. Средний чек составил 423 рубля. Это на 15% выше прошлогодних показателей.