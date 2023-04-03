В РФ стали реже покупать фастфуд – исследование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ за неполный первый квартал 2023 года число покупок фастфуда снизилось на 4%. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали покупки в сетевых и несетевых, онлайн- и офлайн-точках питания в России с 1 января по 25 марта 2023 года. Получившийся результат они сравнили с аналогичным периодом 2022 года. Выяснилось, что россияне стали чаще тратить деньги в ресторанах, барах, кафе и столовых. В этом году число покупок в точках питания выросло на 8%, а обороты заведений повысились на 19%. Средний чек составил 727 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя.

Примечательно, что при этом у россиян снизился интерес к фастфуду. В 2023 году число соответствующих покупок упало на 4%, тем не менее обороты заведений выросли на 11%. Средний чек составил 423 рубля. Это на 15% выше прошлогодних показателей. Число покупок в кафе и столовых среднего ценового сегмента в 2023 году увеличилось на 1%. Обороты заведений выросли на 14%. Средний чек достигал 576 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году.

Наибольшим спросом у россиян пользовались рестораны и бары. В таких заведениях наблюдался рост числа покупок на 9%, а их обороты увеличились на 20%. Средний чек составил 1 354 рубля. Это на 12% выше прошлогодних показателей.





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД") Несмотря на низкую базу первого квартала 2022 года из-за "Омикрона", в начале 2023 года уставший от стрессового состояния потребитель активизировал траты на категории развлечений, досуга, приятного времяпровождения. Бенефициаром дофаминового голода стала индустрия питания. При этом в первом квартале 2023 года фиксируется интерес к ресторанному, более качественному меню.

В свою очередь, предприятия общественного питания продемонстрировали высокие показатели адаптации к меняющимся условиям и потребностям покупателя, отмечают эксперты.

Ранее аналитики узнали, как россияне относятся к практике оставлять чаевые. Среди участников опроса две трети (67%) делают это всегда или часто. Никогда не оставляют денежную благодарность 13% респондентов. Также выяснилось, что 61% тратит на это в месяц менее тысячи рублей, 22% – от 1 до 3 тысяч рублей, еще 17% – от 3 тысяч рублей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!