Назван средний чек покупок в новогодние каникулы в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице в январские каникулы средний чек на покупку электроники составил 10 915 рублей, на одежду и обувь – 5 957 рублей, а на походы в рестораны и бары – 2 490 рублей. Об этом Москве 24 рассказали специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Аналитики сравнили средний чек на покупки в Москве с 1 по 8 января в 2023 году с показателями того же периода в 2022 году. Выяснилось, что в этом году на электронику и бытовую технику он составил 10 915 рублей. Это на 5% ниже, чем ранее. Средний чек на приобретение одежды и обуви оказался на уровне 5 957 рублей. Это на 4% выше прошлогоднего показателя.

В ресторанах и барах средний чек в январские каникулы составил 2 490 рублей. Это на 2% выше, чем годом ранее. Средний чек в кафе и столовых равнялся 890 рублям, что на 19% больше, чем в 2022 году. Покупка фастфуда в целом в Москве обходилась в 594 рубля. Это на 15% выше прошлогоднего показателя.

Средний чек в салонах красоты и парикмахерских составил 1 645 рублей. Это на 10% больше, чем в 2022 году. Чек в фитнес-центрах и тренажерных залах в январские каникулы в среднем равнялся 3 047 рублям. Это на 12% ниже прошлого года. Гостиницы и отели в среднем обходились в 5 959 рублей. Это на 2% ниже, чем годом ранее.

В гипермаркетах средний чек покупки составил 1 330 рублей, что на 5% выше 2022 года, в продуктовых супермаркетах – 649 рублей (рост на 5%), а в магазинах у дома – 619 рублей (рост на 9%).

Ранее аналитики сообщили, что на фоне крепких морозов в новогодние каникулы продажи свитеров в России выросли в 2,3 раза. То же самое касается и термобелья. Его приобретали в два раза активнее в сравнении с январем прошлого года. Помимо того, продажи верхней одежды для мужчин увеличились на 81%, а для женщин – на 28%.



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