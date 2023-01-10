Москвичи начали массово избавляться от непонравившихся подарков на Новый год

В Рунете после Нового года возросло количество объявлений о продаже невостребованных подарков. По приятным ценам можно купить iPhone, который "не заслужили", модные фены Dyson, эпиляторы, кофеварки и даже живых грызунов. Рассказываем, какие подарки оказались ненужными москвичам, а также что делать, если презент не пришелся по душе.



Нежеланный сюрприз

На российских сайтах объявлений после новогодних каникул выросло количество желающих продать ненужный подарок. Некоторым не понравилась сама идея презента, другим просто нужны деньги.

Например, одной москвичке на Новый год подарили двух грызунов – лесных сонь. Но, по ее словам, заниматься животными ей некогда, поэтому она решила продать их за 3 000 рублей. "Могу отправить в другой город за счет покупателя", – указала женщина в объявлении.



Также встречает большое количество предложений по продаже техники. Например, можно найти десятки объявлений от продавцов, торгующих модными фенами и стайлерами Dyson.

В частности, одна из жительниц столицы готова отдать новый стайлер за 20 000 рублей, потому что до подарка уже сама себе купила такой же. "Dyson новый, купила себе подарок на Новый год, но подарили второй, поэтому этот не нужен. Я не успела воспользоваться", – отметила она в объявлении.



Некоторые продавцы даже не открывали дорогие презенты. "Подарили на Новый год. Не открывала, в пленке", – написала девушка, которая продает фен той же компании за 37 500 рублей.

Немало объявлений попадается и о продаже кофемашин. В частности, речь идет про марку Nespresso, монобрендовые магазины которой закрылись в России. "Продаю по причине "непития" кофе", – подписала в объявлении девушка. Машина обойдется покупателю в 4 500 рублей.





продавец кофемашины из Москвы Буду рада отдать тому, кому действительно нужна (кофемашина. – Прим. ред.) и побыть немного Дедом Морозом. В моих интересах продать ее как можно быстрее, так как с дарителем сия чуда у меня исключительно негативные ассоциации.

Неудачно кофемашину Nespresso подарил и житель столицы своей девушке. "Она хотела другую. Ее цена (кофемашины. – Прим. ред.) 9 900 в магазине, я отдам за 4 000", – написал он в объявлении.



За 4 500 рублей можно приобрести соковыжималку Bosch. Продавец ссылается на то, что в этой технике не нуждается.

Кому-то на Новый год подарили эпилятор Philips. По словам продавца, презент заранее не обсуждали. "К сожалению, у меня низкий болевой порог и для меня данный способ не подходит. Товар новый, не использовался", – поделилась москвичка.

Кроме того, можно найти объявления о продаже яблочных устройств. Например, за 40 000 рублей москвичка предлагает отдать iPhone 12 mini. По словам девушки, она купила презент на Новый год мужчине, но "человек не заслужил подарка, как оказалось". Продавец также готова подарить к гаджету чехол с магнитом.



Продавать нельзя оставить

По данным портала SuperJob, новогодние подарки не понравились 15% опрошенных россиян, в исследовании приняли участие 1 600 человек. Среди недовольных больше мужчин, чем женщин, – 18 и 12% соответственно.

Самыми плохими подарками опрошенные посчитали носки и дешевые сладости, а хорошими – ювелирные изделия, бытовую технику, дорогие гаджеты, парфюмерию и косметику. Возможность вернуть ненужные презенты в магазины привлекает 45% респондентов, тем не менее по факту 38% оставят их себе.

Если подарок на Новый год или любой другой праздник оказался ненужным, его можно отдать. Об этом Москве 24 рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Выход только один. Если нам что-то не нужно из подарков, мы можем это отдать. Дарить, продавать с позиции этикета недопустимо.

Примечательно, что отказаться от подарка, по правилам этикета, нельзя. Это допускается только в том случае, если в качестве презента преподнесли домашнее животное, уточнила эксперт. "Потому что это то, что мгновенно наделяет человека колоссальной ответственностью. Этикет не запрещает маленькую ложь: можно сослаться на какую-то причину, чтобы не ставить человека в неудобное положение. Например, сказать, что аллергия", – пояснила Холгова.

Специалист порекомендовала заранее уточнять, можно ли подарить животных, даже если человек знает желания другого. То же самое касается и дорогих презентов, подытожила Холгова.

