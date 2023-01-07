Фото: телеграм-канал "АНДРЕЙ ТУРЧАК Z"

Девочка из Санкт-Петербурга осуществила свою мечту благодаря "Елки желаний". Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак помог семилетней петербурженке с ограниченными возможностями посетить мастер-класс в гончарной студии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Индивидуальный мастер-класс по гончарному делу проходил около полутора часов", – рассказал Турчак.

По его словам, девочка при помощи взрослых смогла посмотреть, как мастера изготавливают глиняную посуду, а также самостоятельно сделать кружку-вазочку. Кроме этого, Турчак передал девочке сладкие рождественские подарки.

Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с семилетним Давидом Шмелевым, желание которого глава государства исполнил в рамках акции "Елка желаний".

Мальчик из Ставропольского края хотел приехать в Москву и посетить Военную академию ВС РФ. Путин помог мечте Давида осуществиться. Кроме того, мальчика ждала увлекательная программа по посещению "Москвариума". В ходе телефонного разговора Давил рассказал Путину о том, как прошла его поездка.

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