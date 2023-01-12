В РФ из-за морозов в новогодние каникулы выросли продажи свитеров и термобелья

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В РФ из-за морозов в январские каникулы по сравнению с тем же периодом 2022 года выросли продажи мужской и женской верхней одежды на 81 и 28% соответственно. Об этом Москве 24 рассказали специалисты компании "Авито".

Покупка верхней одежды обходилась мужчинам в среднем в 5 630 рублей, а женщинам – в 7 770 рублей. Кроме того, по данным аналитиков, в январе 2023 года россияне в два раза активнее приобретали термобелье по сравнению с прошлым годом. Средняя его цена составила 3 000 рублей.





из исследования "Авито" Средний слой одежды для спасения от морозов – теплый свитер. За каникулы продажи свитеров увеличились в 2,3 раза, а приобрести товар можно в среднем за 2 760 рублей.

Кроме того, в этом году в январские каникулы на 85% выросли продажи подарочных наборов свечей, сервизов и декора для дома. Их средняя цена составила 1 750 рублей, что на 15% дешевле, чем годом ранее. Также пользовались популярностью настольные игры. За первые восемь дней января их продажи выросли на 41% по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена составила 2 250 рублей.

Примечательно и то, что россияне в этом году на 45% активнее покупали товары для зимней рыбалки по сравнению с январскими каникулами 2022 года. Такое приобретение в среднем обходилось в 6 000 рублей. Также аналитики отметили, что не у всех граждан хватает времени поставить елку перед Новым годом. Поэтому иногда некоторые наряжают праздничное дерево перед Рождеством.





из исследования "Авито" В январе этого года продажи живых елей увеличились на 49%, а искусственных – на 47%, по сравнению с прошлым годом.

В среднем купить живую ель можно было за 930 рублей, а искусственную – за 3 540 рублей.

Ранее аналитики выяснили, когда россияне убирают из домов живую елку. Оказалось, что большинство (56%) опрошенных делают это до старого Нового года. Порядка 10% респондентов рассказали, что расстаются с праздничным деревом после Рождества. Еще 12% занимаются этим вопросом после окончания январского отдыха.



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