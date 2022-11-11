В России выявили одну из крупнейших схем ухода от налогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и пресс-службу финразведки.

К раскрытию схемы причастны специалисты Федеральной службы по финансовому мониторингу, Центробанка РФ и Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы", – сообщили в ФНС.

Теневая площадка подключала рестораны к схеме с подменными кассами и терминалами для банковских карт. Таким образом, платежи клиентов проходили минимум через три кредитные организации, после чего переходили к двум процессинговым компаниям.

Впоследствии деньги переводились к организациям, которые не причастны к ресторанному бизнесу, но могли генерировать наличные. Благодаря этой цепочке безналичные средства ресторанов превращались в неинкассированную наличность.

Организаторы схемы, как выяснили в контрольных органах, представляли свои услуги в своеобразном "шоуруме" в Москве. Здесь подписывались бумаги, а клиентам объясняли, как отслеживать скрытую выручку. Здесь же настраивались поддельные кассы и терминалы.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Санкт-Петербурге задержали более 40 человек по уголовному делу о мошенничестве. Изначально была проведена проверка в барах, которые заметили в преступных схемах. Жертв мошенников спаивали контрафактным алкоголем, после чего взимали у них крупные суммы денег.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!