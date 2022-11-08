В Петербурге задержали более 40 человек по уголовному делу о мошенничестве в барах

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Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали более 40 человек по уголовному делу о мошенничестве. К преступной схеме оказались причастны девять питерских баров. Об этом пишет "Коммерсант".

В заведениях на улице Рубинштейна сотрудники баров находили богатых нетрезвых клиентов. К ним отправляли красивых девушек, которых жертвы угощали алкоголем. Однако в барах мужчины получали контрафактное спиртное, изготовленное аферистами в гараже.

Пока спутница отвлекала жертву, в терминал для оплаты мошенники вводили крупную сумму. Пользуясь тем, что клиент находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, бармены списывали оплату с карты гостя несколько раз. За один заказ пострадавшие могли заплатить до семи раз.

В ходе проведенной правоохранительными органами операции задержали более 40 человек, произвели свыше 50 обысков, изъяли 4,5 миллиона рублей и 600 литров контрафактного алкоголя.

Кроме того, в полиции предположили, что в перспективе может быть заведено дело об организации преступного сообщества и участии в нем, поскольку бары были связаны, а их действия согласованы.

Ранее аналитики выяснили, что в последние месяцы с попытками мошенничества столкнулись 82% россиян. В тройку распространенных мошеннических схем вошли предложения заработать в интернете на "инвестициях", звонки представителей "банков" или "правоохранительных органов", а также письма, содержащие вирусы или вредоносные ссылки.

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