11:00Общество
Бирюков предупредил москвичей о мошенниках, которые могут прийти под видом коммунальщиков
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичам стоит остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, злоумышленники могут активизироваться в предстоящие праздники и попытаться попасть в квартиры и частные дома, предлагая услуги по замене счетчиков и проверке газовых плит.
Заммэра отметил, что такие случаи нередки, поэтому жителям столицы нужно сохранять бдительность, не впускать таких людей и не покупать у них дорогостоящее оборудование, поскольку оно может представлять реальную опасность при эксплуатации.
Бирюков напомнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения – выезды специалистов проводятся только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается.
"Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию", – заявил Бирюков.
Он напомнил, что информация о планируемых проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.
С 1 ноября в России вступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах. Новый ГОСТ должен усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме.
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