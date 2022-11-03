Бирюков предупредил москвичей о мошенниках, которые могут прийти под видом коммунальщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам стоит остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, злоумышленники могут активизироваться в предстоящие праздники и попытаться попасть в квартиры и частные дома, предлагая услуги по замене счетчиков и проверке газовых плит.

Заммэра отметил, что такие случаи нередки, поэтому жителям столицы нужно сохранять бдительность, не впускать таких людей и не покупать у них дорогостоящее оборудование, поскольку оно может представлять реальную опасность при эксплуатации.

Бирюков напомнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения – выезды специалистов проводятся только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается.

"Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию", – заявил Бирюков.

Он напомнил, что информация о планируемых проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.

С 1 ноября в России вступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах. Новый ГОСТ должен усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме.



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