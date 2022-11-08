Аферисты стали воровать деньги россиян через фейковые фитнес-приложения

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С начала 2022 года в Google Play стали появляться фейковые фитнес-приложения, которые списывали средства с карт пользователей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

По словам экспертов, подобное программное обеспечение называется GriftHorse.l. Пользователю предлагают установить приложение с дистанционным курсом тренировок за сумму не более 29 рублей. Но для скачивания следует ввести данные карты в самом приложении.

С помощью таких действий мошенники получают соглашение пользователя, которое обычно написано мелким шрифтом. После этого с его карты каждый месяц начинают списывать деньги.

По словам эксперта по кибербезопасности Игоря Головина, подобная схема относится к мошенничеству, так как условия оплаты показаны неочевидным способом.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о порядке действий при доступе аферистов к сим-карте. Он отметил, что бывают ситуации, когда сотовые компании могут дать пользователю дубликат сим-карты. В этом случае стоит обратиться за компенсацией.

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