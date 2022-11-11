Мошенники нашли новый способ обмана на AliExpress

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Мошенники придумали новую схему обмана любителей онлайн-шопинга – они открывают магазины на иностранных маркетплейсах, используя имена и ИНН ничего не подозревающих самозанятых граждан. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на координатора проекта Народного фронта "Мошеловка" Евгению Лазареву.

Она рассказала, что недавно "Мошеловка" получила жалобу от россиянки, которой поступали звонки от обманутых пользователей AliExpress. Из разговоров с ними она поняла, что на маркетплейсе действует магазин, открытый от ее имени и с указанием ее личных данных. Покупатели этого магазина высказывали недовольство приобретенными товарами.

"К сожалению, на AliExpress для создания магазина требуется указать имя, ИНН и контактный номер телефона. Платформа, согласно установленным ею правилам, проверяет, зарегистрирован ли человек с таким именем и ИНН в ФНС как самозанятый или ИП. Но очевидно, не идентифицирует того, кто эти данные предоставляет", – объяснила Лазарева.

Она уточнила, что администраторы AliExpress не проводят дополнительной проверки паспорта и соответствия ИНН личным данным продавца. Это позволяет мошенникам получать недобросовестный доход в течение некоторого времени, пока схема обмана не вскроется и магазин не заблокируют. Кроме того, активности злоумышленников способствует то, что товары с AliExpress покупателям доставляются почтой.

"Из-за логистических сложностей, которые возникли в этом году, истекает срок доставки, который предусмотрен для заморозки оплаты. "Продавец" получает деньги, а покупатель может получить в посылке подделку, кирпич или мусор", – отметила Лазарева.

По ее словам, пока подобные инциденты случаются достаточно редко, однако активность мошенников на иностранных маркетплейсах наносит существенный вред как покупателям, так и продавцам.

Ранее директор департамента специальных сервисов "РТК-Солар" Игорь Сергиенко предупредил об активной деятельности мошенников в период проведения ежегодной акции "Черная пятница".

Эксперт рассказал, что в Сети с начала октября увеличилось число зарегистрированных доменных имен, сочетающих разные комбинации слов black, friday и promokod. В некоторых случаях к ним добавляют название бренда или магазина.

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