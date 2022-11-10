Россиян предупредили об интернет-мошенниках в преддверии "черной пятницы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Директор департамента специальных сервисов "РТК-Солар" Игорь Сергиенко предупредил об активной деятельности мошенников в период проведения ежегодной акции "Черная пятница", сообщает "Газета.ру".

Специалист рассказал, что в Сети с начала октября увеличилось число зарегистрированных доменных имен, сочетающих разные комбинации слов black, friday и promokod. В некоторых случаях к ним добавляют название бренда или магазина.

По словам аналитика департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгения Егорова, непосредственно в ноябре появились и первые откровенно мошеннические порталы.

"На них мошенники предлагали жертвам приобрести популярные модели смартфонов, ноутбуков и другой бытовой техники со скидкой более 50%. Далее предлагалось заполнить стандартную форму для оплаты товара банковской картой", – заявил эксперт.

Специалисты утверждают, что проверить достоверность сайта можно на порталах whois и reg.ru. Если портал представляет себя страницей известного бренда, но создан недавно, скорее всего, речь идет о мошенниках.

Как показал опрос площадки "Яндекс Маркет", самыми ожидаемыми распродажами россияне считают "11.11", "черную пятницу", предновогоднюю распродажу и "киберпонедельник".

В то же время первые две из названных акций опрошенные часто путают.

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