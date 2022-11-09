Россияне получат бесплатный интернет для покупок на маркетплейсах 11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"МегаФон" предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок на крупных маркетплейсах во Всемирный день шопинга, 11 ноября, сообщает пресс-служба оператора.

Безлимитный доступ на Wildberries, Ozon и Lamoda заработает автоматически у всех абонентов с положительным балансом счета и будет действовать в течение суток.

Директор по продуктовому маркетингу "МегаФона" Дмитрий Рудских пояснил, что мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах возрастает в полтора-два раза 11 ноября.

"В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает все больше наших абонентов и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет", – отметил Рудских.

По данным "МегаФона", чаще всего в день распродаж россияне покупают одежду и обувь, бытовую технику и электронику, детские товары и книги. Распродажа стартовала и в интернет-магазине оператора, который установил скидки на более чем 700 товаров.

Ранее в Госдуме предложили обязать продавцов указывать динамику цен за три месяца до распродаж. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов подчеркнул, что недобросовестные продавцы часто злоупотребляют сложившейся правовой неопределенностью по данному вопросу. Отмечается, что если товар продается менее этого срока, то эта информация также должна быть обозначена на ценнике.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!