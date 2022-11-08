Россияне не видят разницы между распродажей "11.11" и "черной пятницей"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самые ожидаемыми распродажами россияне считают "11.11", "черную пятницу", предновогоднюю распродажу и "киберпонедельник", следует из опроса "Яндекс Маркета". При этом в компании выяснили, что более половины опрошенных, 64%, считают, что "черная пятница" и "11.11" – это одна и та же распродажа.

Покупатели также путают и даты этих двух распродаж. Почти каждый второй респондент считает, что "черная пятница" проходит 11 ноября, только 24% опрошенных знают, что эту распродажу проводят в последнюю пятницу ноября. 21% не знают, когда проходит "черная пятница", а 11% думают, что акцию устраивают в первую пятницу ноября.

В "Яндекс Маркете" объясняют, что путаница возникла из-за того, что в России уже несколько лет магазины, маркетплейсы и торговые сети активно рекламируют распродажу 11 ноября. В результате эффект от такого продвижения распространяется на "черную пятницу". Кроме того, в этом году "11.11" также выпадает на пятницу.



Распродажа "11.11", или День холостяков, который празднуют в Китае, впервые прошла в 2009 году в КНР. С каждым годом к ней подключаются все больше продавцов и покупателей во всем мире.

"Черная пятница" традиционно проходила после Дня благодарения в США, который американцы отмечают в последний четверг ноября. В настоящее время с этой даты начинается сезон больших распродаж во всем мире. В этом году День благодарения приходится на 24 ноября, а "черная пятница" состоится 25 ноября.

В июне российские ретейлеры запустили "белую пятницу", которая продлилась до 6 июня. Акцию планируют сделать ежегодной.



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