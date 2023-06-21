Новые изобретения с искусственным интеллектом протестируют в 5G-демоцентре на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семь новых резидентов запустят тестирование собственных решений на базе 5G-демоцентра в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Они занимаются разработкой проектов, которые основываются на искусственном интеллекте, дополненной и виртуальной реальности, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Такие технологии будут использоваться в здравоохранении, в сферах безопасности труда, промышленности и производства.

"Московский 5G-демоцентр действует уже третий год, и с каждым годом растет количество пилотируемых решений. Это говорит о востребованности площадки у технологических компаний. Резиденты 5G-демоцентра получают поддержку правительства Москвы через цифровую платформу i.moscow, в том числе финансовую", – подчеркнул заместитель главы столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько.

Так, микроскоп Celly уже используют в здравоохранении. Он способен автоматизировать анализ препаратов крови, задействовав искусственный интеллект. К его окуляру подключается смартфон, при помощи нейросети приложение сканирует образец, определяет клетки и выдает результат. Благодаря этому освобождается рабочее время врачей.

Помимо этого, в 5G-демоцентре начнется тестирование системы навигации Indoors Navigation Platform, которая работает на основе цифрового двойника здания. Она может формировать систему навигации и контролировать движение работников, а также отслеживать материальные активы. В данной системе можно проводить мониторинг эксплуатации и возведения сооружений.

На ВДНХ также представят платформу AIcontrol для создания AR-навигации. Благодаря ей в режиме реального времени можно будет увидеть текстовые и графические подсказки для заданного маршрута. Еще одним решением является платформа Voltep Online, которая способна создавать интерактивные виртуальные миры с выставками, конференциями, фестивалями и концертами.

Также компании разрабатывают решения и для строительной сферы. На площадке представят умный шлем My Digital Helmet, который предоставляет возможность удаленной технической поддержки через беспроводные сети. Он будет показывать эксперту техподдержки происходящее вокруг работника на производстве.

Кроме того, среди проектов представят сервис вертикальных инспекций Airspector, который позволит организовывать осмотр буровых вышек и вышек сотовой связи, опор линий электропередачи, резервуаров и мостов при помощи беспилотников. Добавляется, что на площадке протестируют и самоходный шар с камерой и динамиком. Он будет двигаться при помощи внутренних электромоторов. Данное устройство можно будет применять для осмотра территорий.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин рассказал, что искусственный интеллект способен улучшить работоспособность людей и помочь решить задачи. Эксперт подчеркнул, что на фоне появления искусственного интеллекта люди в течение всей жизни будут переучиваться и осваивать по две-три профессии.

В столичном здравоохранении расширилось число направлений с применением ИИ