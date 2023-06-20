Аналитик перечислил полезные свойства искусственного интеллекта

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Искусственный интеллект способен улучшить работоспособность людей и помочь решить задачи. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на аналитика Эльдара Муртазина.

"Так же, как с компьютерами произошло. Раньше машинистка печатала не очень большое количество листов на печатной машинке, с компьютером это все стало намного легче", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что на фоне появления искусственного интеллекта люди в течение всей жизни будут переучиваться и осваивать по две-три профессии.

До этого Сергей Собянин заявил, что в ближайшие десятилетия передать решения в госуправлении искусственному интеллекту не представляется возможным, так как для этого ИИ должен полюбить человека. Он указал, что машина будет принимать решения для машины, в то время как люди делают это в пользу человечества. По словам Собянина, без эмоций человека и его решимости, политических взглядов и прочего утверждать что-либо машина не сможет.

Ранее стало известно, что в Москве создали второй комплексный сервис искусственного интеллекта, помогающий зафиксировать одновременно семь заболеваний на компьютерной томограмме. Так, нейросеть способна распознать признаки COVID-19, рака легкого, легочной гипертензии, гидроторакса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты.

В столичном здравоохранении расширилось число направлений с применением ИИ