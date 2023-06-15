Собянин усомнился в том, что ИИ сможет принимать управленческие решения за людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ближайшие десятилетия передать решения в госуправлении искусственному интеллекту не представляется возможным, так как для этого ИИ должен полюбить человека. Такое мнение Сергей Собянин выразил во время общения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с главой Сбербанка Германом Грефом.

Выступая на сессии "Госуправление: между людьми и данными", руководитель кредитной организации заявил, что решения в госуправлении, которые принимаются на основе данных, необходимо принимать системам на основе ИИ. Греф связал это с тем, что искусственный интеллект не понимает, зачем ему брать взятку.

"Наверное, когда-то искусственный интеллект будет за нас принимать решения, но для этого он должен полюбить человека. Можете такое представить? Я не могу. Если искусственный интеллект будет принимать за нас управленческие решения, он может сказать: "Слушайте, а что это за людишки тут бегают, зачем они мне нужны-то? Вообще, для чего они на этой планете? Мусор какой-то?" – цитирует Собянина РИА Новости.

Столичный мэр считает, что машина будет принимать решения для машины, в то время как люди делают это в пользу человечества. По словам Собянина, без эмоций человека и его решимости, политических взглядов и прочего утверждать что-либо машина не сможет. Вместе с этим градоначальник согласился, что задействовать возможности ИИ необходимо.

Ранее стало известно, что в Москве создали второй комплексный сервис искусственного интеллекта, помогающий зафиксировать одновременно семь заболеваний на компьютерной томограмме. Так, нейросеть способна распознать признаки COVID-19, рака легкого, легочной гипертензии, гидроторакса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты.

В столичном здравоохранении расширилось число направлений с применением ИИ