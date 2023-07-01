Водохранилища заполнены достаточно для бесперебойного снабжения Москвы – Бирюков

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Обеспечивающие водоснабжение столицы водохранилища, несмотря на жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 84% и 76% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Отмечается, что две водные системы состоят из 15 водохранилищ, расположенных на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Ежедневно Москва потребляет из них 2,8 миллиона кубометров воды.

Как добавил вице-мэр, качество воды ежедневно проверяют по 184 показателям. При необходимости в технологию водоподготовки вносятся изменения, например, специалисты могут провести дополнительную очистку углем.

Ранее сообщалось, что в Москве к сезону отопления подготовили уже больше 11 тысяч жилых домов, там восстановили горячее водоснабжение. Всего же к наступлению холодов планируется подготовить порядка 34 тысяч жилых домов.

