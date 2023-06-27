Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 120-летие – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рублевская станция водоподготовки Москвы отмечает 120-летие. Сергей Собянин рассказал о ее работе в своем официальном телеграм-канале.

По словам мэра столицы, масштабное автоматизированное производство работает в круглосуточном режиме и без выходных. На станции трудятся 420 специалистов.

"Она снабжает питьевой водой 26 районов столицы, расположенных на западе, северо-западе и в центре, и ряд населенных пунктов ближнего Подмосковья", – говорится в его публикации.

Как отметил градоначальник, на базе станции реализуется множество инновационных решений. Так, например, был осуществлен переход с забора воды в подземных источниках на поверхностные. Кроме того, здесь еще с 2002 года применяется технология озоносорбции – загрязнения окисляют озоном, после чего вода очищается активированным углем.

Собянин также обратил внимание, что классическая двухступенчатая схема очистки воды была запущена на станции в 1903 году.

Специалисты контролируют качество воды на всех этапах: от водохранилищ до потребителей. Всего в столице работают четыре станции водоподготовки, а московские водопроводные сети считаются самыми длинными в стране – свыше 13 тысяч километров.

С 2011 года в Москве стали больше брать анализов, чтобы проверить качество воды, их количество увеличилось на 30%. Также стало возможно контролировать больше параметров – на 45%.

Собянин заверил, что качество воды в городе находится на высоком уровне и соответствует всем необходимым нормам.

Ранее столичная компания "Полипластик" представила полимерные трубы для водоснабжения и водоотведения, выполненные с применением новых технологических решений.

Так, одна из труб была сделана из молекулярно-ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О). Использование этого материала позволяет делать стенки достаточно тонкими, сохраняя при этом надежность. Такая труба может выдержать агрессивное физическое, химическое и температурное воздействие и прослужить более 100 лет.



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