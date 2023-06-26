Энергетики локализовали утечку на теплосети в Северном Чертанове

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Утечку обнаружили на теплосети в Северном Чертанове в районе дома № 1, корпуса 1. Энергетики смогли ее локализовать. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты обнаружили поврежденный участок в ходе работ по подготовке к зимнему периоду. В ведомстве уточнили, что перебоев в системе водоснабжения не было. В настоящее время этот участок ремонтируют.

В комплексе городского хозяйства объяснили, что к зиме начинают готовиться сразу после отключения отопления.

"Одна из необходимых мер – гидравлические испытания, во время которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций", – говорится в публикации.

Специалисты находят участки, которые нуждаются в ремонте, и заблаговременно принимают все необходимые меры для устранения повреждений.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор собирается запретить муниципальным властям отключать горячую воду при профилактических работах более чем на 14 дней. В ведомстве напомнили, что подобные работы в России традиционно проводят летом, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду.

Многочисленных жалобы и обращения граждан свидетельствуют о том, что воду часто отключают более чем на две недели. В связи с этим в Роспотребнадзоре и решили изменить санитарные требования, нарушение которых может повлечь за собой наказание вплоть до приостановления деятельности на 90 суток.



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