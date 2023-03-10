Жильцы ЖК в Лефортове рассказали о подробностях наводнения на парковке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жильцы одного из жилых комплексов в Лефортове, где прорвало трубу и затопило парковку, лифтовые шахты, кладовые помещения, рассказали о подробностях случившегося. Об этом сообщает "Газета.ру".

Станислав отметил, что потоп начался в закрытом помещении и после вскрытия дверей вода попала на парковку.

"Был прорыв на -1-м этаже во 2-м подъезде, воды там набралось по грудь. (Сотрудники) управляющей компании вскрыли дверь, чтобы перекрыть воду, и вся вода растеклась по паркингу и дальше в подъезды. Сейчас источник перекрыт, но на паркинге около 10 сантиметров воды", – рассказал он.

Станислав добавил, что это не первый подобный случай. По его словам, жильцы всего дома неоднократно жаловались на насосы в дренажных приямках. Они не работали, но управляющая компания не предпринимала никаких действий и не проводила аудит по просьбе жителей.

"Пару месяцев назад злополучный 2-й подъезд уже страдал. Мелкие подтопления бывают часто, но обычно от них ущерб незначительный", – отметил он.

Еще один житель дома по имени Дмитрий рассказал о том, что сейчас на территории парковки пытаются устранить потоп при помощи Мосводоканала. По оценкам специалистов, это мероприятие может занять несколько часов.

"Владельцы в шоке, компенсации будем добиваться любыми способами. Пришлось выгнать свой автомобиль на улицу, так как опасаюсь за его состояние. Ситуация накалена настолько, что верится с трудом в происходящее. Вместе со мной несколько машин покидали паркинг", – добавил он.

Дмитрий отметил, что вода не затронула жилые помещения. Сейчас во всем комплексе отключили холодное и горячее водоснабжение.

Ранее на месте взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Антипихе в Чите завершились аварийно-спасательные работы. В результате спасательных работ сотрудникам МЧС удалось достать из-под завалов 9 взрослых и троих детей. С места происшествия были эвакуированы 117 человек.



Поток воды затопил подземную парковку в ЖК "Лефортово Парк"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!