Газопровод модернизировали в столичном районе Вешняки

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Реконструкция газопровода низкого давления, который находится между аллеей Жемчуговой и улицей Вешняковской в Вешняках, подошла к финалу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятия провели сотрудники АО "Мосгаз". Реконструкция позволит обеспечить бесперебойную подачу газа пользователям и увеличить пропускную способность существующих сетей.

"Модернизацию газопровода общей протяженностью более одного километра начали в октябре прошлого года. Работы проходили в густонаселенном районе с большой плотностью инженерных коммуникаций, поэтому был выбран открытый метод прокладки", – говорится в сообщении.

Такой подход помогает более точно измерить расстояние между инженерной сетью и газопроводом, а уже после осуществить мероприятия в местах пересечения. Специалисты заменили старые трубы на современные полиэтиленовые. Они обладают повышенной морозостойкостью, пластичностью и гибкостью.

В ходе работ специалисты использовали материалы российского производства. Отмечается, что отключения пользователей не потребовались. Обновленные газовые сети должны прослужить не менее 40 лет.

Ранее стало известно, что в Москве к финалу подошло строительство газопровода длиной 22 километра, который проходит через поселения Первомайское и Михайлово-Ярцевское. Он выполнен из высококачественных труб российского производства – полиэтиленовых и стальных с трехслойной полиэтиленовой изоляцией.

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