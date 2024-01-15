Собянин: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Работы по строительству нового путепровода через МЦД-1 рядом со станцией Бескудниково должны быть завершены в августе. Об этом Сергей Собянин рассказал во время посещения объекта.

"Мы активно строим связку между двумя административными округами – Северным и Северо-Восточным, – соединяем Ленинградку (Ленинградское шоссе. – Прим. ред.), (Московский. – Прим. ред.) скоростной диаметр, Коровинское шоссе, Дмитровское шоссе и Алтуфьевское шоссе. Связка очень важная", – подчеркнул он.

Как отметил градоначальник, связка поможет снять нагрузку с ТТК и МКАД, а также позволит связать ближайшие районы. Мэр обратил внимание на то, что проект нового путепровода сложный, он пролегает через несколько путей.

В свою очередь, глава компании-подрядчика "МИСК" Фарит Хайдаров сообщил, что строительство ведется круглосуточно. По его словам, в работе задействованы 400 человек и 50 единиц специальной техники.

"Сегодня на 80% закончены работы по выносу коммуникаций. К дорожной "одежде" уже приступим в мае. Остальное все идет по графику", – добавил он.

Возводить путепровод начали летом 2020 года. Он должен связать улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и улицу Инженерную в Алтуфьевском районе. Проектом предусмотрено проложить 6,9 километра дорог вместе со съездами. Чтобы автомобильный шум не мешал местным жителям, вдоль путепровода установят защитные экраны.

Ранее стало известно, что в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы на 2024–2026 годы к подмосковным дачным поселкам подведут шесть автодорог. Их общая протяженность составит 20,2 километра.

До этого сообщалось, что почти четыре километра дорог построят от Большой Филевской улицы до ТТК в Западном административном округе Москвы. Работы завершены на 52%.

В данный момент рабочие прокладывают инженерные коммуникации, строят стены надземной части очистного сооружения, укрепляют и монтируют металлическое пролетное строение путепровода.



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