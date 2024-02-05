Автомобилистам рекомендовали соблюдать скорость из-за снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ЦОДД призвал столичных автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что движение сейчас интенсивное на Волоколамском и Дмитровском шоссе, ТТК. На него могут повлиять низкие скорости и погодные условия, подчеркнули в сообщении.

По данным синоптиков, снег будет идти до конца дня 5 февраля. Центр порекомендовал использовать для поездок городской транспорт, не отвлекаться на телефоны во время движения и избегать резких маневров.

Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в российской столице выросли за сутки на 5 сантиметров – с 39 до 44 сантиметров.

Кроме того, в Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00 6 февраля.

Дептранс рекомендовал москвичам воспользоваться городским транспортом из-за гололедицы