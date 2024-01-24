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Новости

24 января, 07:45

Транспорт

Почти 25% столичных пассажиров пользуются сервисом бесплатных пересадок

Почти 25% столичных пассажиров пользуются сервисом бесплатных пересадок

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Почти четверть столичных пассажиров пользуются сервисом бесплатных пересадок, который предоставляется владельцам карты "Тройка". Услуга доступна на всех видах городского транспорта и позволяет ощутимо сэкономить.

Совершить бесплатную пересадку, например, с автобуса на трамвай, можно в течение 90 минут. Однако необходимо будет повторно приложить карту к валидатору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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