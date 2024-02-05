05 февраля, 17:14Транспорт
В РЖД заявили об уборке 10 тыс куб м селя для восстановления ж/д сообщения
Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
Порядка 10 тысяч кубических метров селевых масс необходимо убрать, чтобы возобновить движение на участке Дагомыс – Лоо в Краснодарском крае. Об этом сообщили Российские железные дороги (РЖД) в телеграм-канале.
"Около 10 тысяч кубических метров селевых масс остается убрать, чтобы восстановить движение поездов на Черноморском побережье", – указано в сообщении.
В холдинге отметили, что специалисты уже убрали свыше 4,8 тысячи кубометров грунта. Однако, предупредили в РЖД, сход селевых масс продолжается, а чтобы их остановить и обеспечить безопасный проезд поездов, проводится сбор грунта со склона.
Погода в Сочи ухудшилась в ночь на 5 февраля. Сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе. Предварительно, объем происшествия превысил пять тысяч кубических метров. К устранению последствий привлекли спецтехнику и больше сотни железнодорожников.
Позже движение поездов в Сочи возобновили. Как уточнили в администрации Горячего Ключа, составы № 117 Самара – Адлер и № 341 Нижневартовск – Адлер отправились со станции.
По данным РЖД, были задержаны 18 пассажирских поездов, людей перевозили автобусами. Всего были доставлены 3,5 тысячи человек.
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