Путевые стены начали реставрировать на станции "Красносельская" в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На станции "Красносельская" Сокольнической линии Московского метрополитена начали реставрацию путевых стен. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сохранять культурное наследие Московского метрополитена. Недавно отреставрировали барельеф на "Новокузнецкой", – заявил заммэра Максим Ликсутов.

Так, в рамках реставрации будут воссозданы утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки, которая была установлена еще при открытии станции в 1935 году.

"Технологи добиваются максимального сходства между исторической плиткой 1930-х годов и новой", – сказано в сообщении.

По информации департамента, историческую плитку обжигали в горнах, поэтому из-за неравномерности температур возникал "разнотон" глазурей. На данный момент для получения подобного эффекта специалисты изучают десятки рецептов.

Все работы по реставрации осуществляются под контролем департамента культурного наследия в ночное время, чтобы не прерывать движение составов. Специалисты должны завершить все работы летом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы. На расчистку от старых слоев краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев. Некоторые из них изготовили заново – за основу брали сохранившиеся участки.



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