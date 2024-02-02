Новости регионов: глобальную реконструкцию приморской набережной проведут в Сочи

Власти Сочи решили провести глобальную реконструкцию приморской набережной. Там расширят прогулочную зону, увеличат площадь для отдыха у моря. Все работы планируют сделать к лету 2025 года. Идею обсудили с архитекторами, экологами и инвесторами. Вложить в реконструкцию придется порядка 20 миллиардов рублей.

В Мурманске крупный пожар произошел на рыбоперерабатывающем заводе. Там загорелся цех по производству консервов. Огнем были охвачены 800 квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля. О пострадавших информации не поступало. В тушении пожара были задействованы 32 спасателя и 9 единиц спецтехники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.