Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пассажиры совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок на маршрутах городского наземного транспорта с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Чтобы воспользоваться этим сервисом, сначала необходимо привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт". Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. После этого нужно оплатить первую поездку с помощью валидатора в автобусе, электробусе или трамвае.

Затем пассажир сможет сделать пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом в течение 90 минут. При этом во время оплаты на валидаторе деньги с "Тройки" не спишутся, отметил градоначальник.

"Всего за прошедший год пассажиры совершили больше 6,6 миллиона бесплатных пересадок и в сумме сэкономили свыше 180 миллионов рублей", – рассказал мэр Москвы.

С 3 февраля изменилась работа 10 маршрутов наземного транспорта на западе, юго-западе и юго-востоке Москвы, а также в Зеленограде. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что это обеспечит более удобный доступ к важным городским объектам и повысит комфорт поездок.

До этого Собянин рассказал, что в Москве создали официальную схему трамвайной сети города. В скором времени первые экземпляры появятся на станциях метрополитена.

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