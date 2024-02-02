Около 200 зарядных станций для электробусов планируют установить в Москве в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов появятся в Москве в 2024 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Их установят вдоль маршрутов городского транспорта и на конечных станциях. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, столица лидирует в Европе по развитию городского электротранспорта.

Он напомнил, что с 2018 года свыше 1,4 тысячи электробусов вышли на улицы Москвы вместо автобусов. Они обеспечивают работу почти 120 маршрутов.

"Чтобы использовать больше инновационных машин, мы наращиваем инфраструктуру. В столице уже установлено свыше 340 зарядных станций. Мы продолжаем подключать новые УБЗС и увеличивать их число. Это позволяет выводить современную технику на маршруты, чтобы поездки становились еще комфортнее, а влияние на экологию снижалось. Такое поручение дал Сергей Собянин", – сказал Ликсутов.

Зарядные станции универсальны и подходят для разных моделей электробусов. Чтобы воспользоваться станцией, электробусу необходимо подъехать к ней и подключить пантограф к куполу.

В прошлом году электробусы в Москве вышли на 39 маршрутов протяженностью более 450 километров. В 2023 году столице открыли сразу два дома для электробусов: "Митино" в СЗАО и "Салтыковку" в ВАО.

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