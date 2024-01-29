Москвичи выберут самые красивые фотографии новогодних электробусов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москвичам предложили выбрать самые красивые фотографии новогодних электробусов. Голосование уже доступно на портале "Активный гражданин".

Организатором конкурса выступило ГУП "Мосгортранс". С 17 января все желающие могли прислать снимки украшенных электробусов на электронную почту.

Теперь пользователи портала "Активный гражданин" могут выбрать пять понравившихся фотографий из 20 снимков. Для победителей фотоконкурса подготовили памятные призы.

Заммэра Максим Ликсутов рассказал, что всего в городе к Новому году украсили 750 единиц техники.

"Украшенный городской транспорт очень порадовал пассажиров, поэтому по решению Сергея Собянина новогодние электробусы, автобусы, поезда метро и МЦД, трамваи и электрические речные суда будут курсировать в столице до 1 марта", – добавил он.

Ранее стало известно, что самыми популярными электробусными маршрутами в период новогодних праздников у москвичей были м16, т76, т73, 637 и м53.



По словам Ликсутова, Москва является лидером в Европе по количеству электробусов и по развитию и использованию электротранспорта. На данный момент, уточнил он, в столице курсируют свыше 1,4 тысячи электробусов, которые работают почти на 120 маршрутах.



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