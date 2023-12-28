Более 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 19 тысяч коммунальных машин нарядили к Новому году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды машины, обеспечивающие уборку города, технику инженерных компаний", – приводятся слова заммэра в телеграм-канале столичного городского хозяйства.

Так, по его словам, снегоуборочную технику и другие машины нарядили гирляндами в виде елки или цифр "2024". При этом на кабинах некоторой техники можно заметить новогодние шапочки, а на кузове – сани Деда Мороза и большие подарки. Бирюков уточнил, что вечером эти украшения подсвечивают световым оборудованием.

Уточняется, что наряженную технику можно увидеть как в центре Москвы, так и в других административных округах.

Ранее в тематике Нового года также оформили поезд "Еж-3". Он курсирует по Таганско-Краснопресненской линии метро. Подвижной состав украсили тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток и фигуры Дедов Морозов, гирлянды и снежинки.



Световые инсталляции появились у новогодней елки около главного входа в Парк Горького