Электробусы вышли на 39 маршрутов в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В прошлом году электробусы в Москве вышли на 39 маршрутов протяженностью более 450 километров, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Современная российская техника заменила автобусы, и поездки по городу стали еще комфортнее и экологичнее.

Электробусы, поставляемые с 2022 года, отличаются от более ранних поставок. Поездки в них стали комфортнее за счет адаптивного освещения салона, которое меняется от холодного к теплому. Кроме того, передний указатель маршрута стал больше на 18%, и теперь номер лучше виден издалека. Еще одно преимущество – электрический отопитель салона сводит к минимуму влияние на окружающую среду.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в прошлом году в столице открыли сразу два Дома для электробусов: "Митино" в СЗАО и "Салтыковку" в ВАО. Вместе они сейчас обслуживают 16 маршрутов.

"Москва лидирует в Европе по количеству электробусов и продолжает расширять сеть городского электротранспорта. За 2023 год протяженность экологичных маршрутов выросла более чем на треть. Свыше 350 электробусов поехали в 10 округах. С новыми поставками еще больше москвичей смогут совершать поездки на самой современной технике российского производства", – сказал Ликсутов.

Ранее Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы. Он отметил, что более 800 электробусов поставят в Москву до конца этого года.