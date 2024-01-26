Около 10 новых зданий конечных станций откроют в столице в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 10 новых зданий конечных станций общественного транспорта откроют в Москве в 2024 году, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, новые конечные станции для автобусов и электробусов строят в разных округах столицы.

"Новая инфраструктура помогает лучше распределять технику для работы на маршрутах, благодаря этому повышается качество обслуживания пассажиров", – отметил он.

Кроме того, на конечных станциях есть все для комфорта водителей, добавил Ликсутов. В частности, там есть раздельные комнаты отдыха для мужчин и женщин, комнаты с оборудованием для активного отдыха, вход на территорию по биометрии, душевые кабины и санузлы, а также столовые.

Заммэра добавил, что для расширения сети городских маршрутов город развивает транспортную инфраструктуру. Сегодня в столице уже 158 конечных станций автобусов и электробусов, благодаря которым повышается качество обслуживания пассажиров.

Там созданы необходимые условия для комфортной работы и отдыха сотрудников. Их обеспечивают достойной оплатой труда и социальными гарантиями правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что число электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи. До конца года в столицу поступит 1 200 электробусов российского производства от ПАО "КАМАЗ" и завода "ЛиАЗ" по крупнейшему в Европе контракту.

Всего за пять лет число электробусных маршрутов превысило 100, замена автобусов на экологичный транспорт ведется по поручению Сергея Собянина, отметил Ликсутов.

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