Около 20 маршрутов общественного транспорта Москвы улучшили в декабре 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 20 маршрутов городского транспорта Москвы улучшили в декабре прошлого года. Для удобства пассажиров в регионах появилось почти 50 новых остановок автобусов и электробусов, также свыше 20 заменили на новые. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Так, в ЗелАО произошли улучшения в маршруте № 22, ЗАО – 626, ТиНАО – 189, 925 и 450, ЮЗАО – 288, с53, 523, ЮВАО – т74, 722, 725 и 703, ВАО – 14, 822, 79, 634, 773, САО – т19 и 300.

Отмечается, что новый маршрут № 925 в ТиНАО даст для жителей Щербинки быстрый доступ к ближайшей станции МЦД-2, маршрут № 725 в Текстильщиках позволит горожанам быстрее добираться до метро и станций МЦД, также автобусы № 822 на востоке города будут ходить чаще.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в Москве идет развитие городского транспорта, чтобы люди могли комфортно добираться до учебы, работы или важных соцобъектов. Например, в декабре прошлого года электробусы полностью и частично заменили автобусы на 12 маршрутах, указал он и добавил, что выпуск экологической техники на маршруты продолжится.

Ранее сообщалось, что с 20 января в Москве изменятся восемь автобусных и электробусных маршрутов. Со слов Ликсутова, изменения будут в центре, на северо-востоке, юго-востоке и западе Москвы, а также в поселении Десеновском в ТиНАО. Он отметил, что некоторые маршруты объединятся, из-за чего транспорт будет ходить чаще, у других же появится более удобный подъезд к станциям МЦД, жилым домам и соцобъектам.

Восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве с 20 января