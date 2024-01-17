Восемь маршрутов автобусов и электробусов Москвы изменятся с 20 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Восемь автобусных и электробусных маршрутов изменятся в столице с 20 января. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В департаменте указали, что маршруты проходят в 21 городском районе и поселенияи. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, изменения будут в центре, на северо-востоке, юго-востоке и западе Москвы, а также в поселении Десеновском в ТиНАО. Он отметил, что некоторые маршруты объединятся, из-за чего транспорт будет ходить чаще, у других же появится более удобный подъезд к станциям МЦД, жилым домам и соцобъектам.

Ликсутов напомнил, что решается задача улучшения доступности общественного транспорта во всех районах Москвы для обеспечения горожан более удобными поездками до станций рельсового каркаса и других важных объектов.

"С 20 января мы изменим трассы восьми маршрутов автобусов и электробусов, на которых в месяц совершают более 450 тысяч поездок", – заключил заммэра.

Ранее Дептранс сообщал, что в столице в прошлом году изменили 29 трамвайных остановок на 25 маршрутах. Отмечается, что всего за 2023 год улучшили 24 остановки трамвая, а также открыли пять новых.

В ведомстве уточнили, что для повышения безопасности иногда достаточно перенести остановку на соседнюю улицу, где посадка будет происходить через более узкую проезжую часть или с тротуара.

Новые электробусы начали курсировать по маршруту с806