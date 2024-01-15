В столичном общественном транспорте планируют заменить путевые листы на QR-коды

В столичном общественном транспорте хотят заменить бумажные путевые листы на QR-коды. В них содержится информация о результатах медосмотра водителя, маршруте и техническом состоянии автобуса или электробуса.

Как пишут "Ведомости", ежедневно в автопарках столицы создают 7,5 тысячи бумажных экземпляров путевых листов. Они должны храниться в архиве на протяжении пяти лет.

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