Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 07:45

Транспорт

В столичном общественном транспорте планируют заменить путевые листы на QR-коды

В столичном общественном транспорте планируют заменить путевые листы на QR-коды

Более 50 миллионов карт "Тройка" выпустили с 2013 года

Аэроэкспрессы в Шереметьево будут ходить с увеличенными интервалами 21 и 28 января

Новые электробусы начали курсировать по маршруту с806

Поезд Деда Мороза отправили на техническую стоянку

Новости часа: завершено строительство нового дублера Боровского шоссе

Новости часа: столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами

Москвичей предупредили об обильном снегопаде

Новости часа: более 50 млн карт "Тройка" выпустили в Москве с 2013 года

Сотрудники ЦОМП подготовили 60 собак-проводников для работы в метро Москвы

В столичном общественном транспорте хотят заменить бумажные путевые листы на QR-коды. В них содержится информация о результатах медосмотра водителя, маршруте и техническом состоянии автобуса или электробуса.

Как пишут "Ведомости", ежедневно в автопарках столицы создают 7,5 тысячи бумажных экземпляров путевых листов. Они должны храниться в архиве на протяжении пяти лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика