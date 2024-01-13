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Новости

13 января, 11:45

Город

В столице рассказали о самых популярных маршрутах "Узнай Москву" на праздниках

В столице рассказали о самых популярных маршрутах "Узнай Москву" на праздниках

В "Доме российской кухни" на ВДНХ рассказали, какими блюдами угощают гостей

Праздничную программу к старому Новому году подготовили в усадьбе Деда Мороза

Праздничные мероприятия подготовили в столице к старому Новому году

Столичные парки подготовили развлекательную программу на старый Новый год

Концерт Гоши Куценко и группы ГК пройдет на сцене "Союза композиторов" 12 января

"Сити": топ-5 кинопремьер недели

Бесплатные катки на 23 площадках "Московских сезонов" доступны для москвичей до конца зимы

"Сити": топ-5 новых фильмов в кинотеатрах РФ в январе

"Актуальный репортаж": юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество"

Москвичи на новогодних выходных ходили на экскурсии по фестивалю "Путешествие в Рождество", сталинским высоткам и местам съемок фильма "Москва слезам не верит". Маршруты выбирали на портале "Узнай Москву".

Пользователи смотрели варианты прогулок более 10 тысяч раз. Это были не только жители столицы, но и россияне из других регионов, рассказали в департаменте информационных технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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