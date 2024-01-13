В столице рассказали о самых популярных маршрутах "Узнай Москву" на праздниках

Москвичи на новогодних выходных ходили на экскурсии по фестивалю "Путешествие в Рождество", сталинским высоткам и местам съемок фильма "Москва слезам не верит". Маршруты выбирали на портале "Узнай Москву".

Пользователи смотрели варианты прогулок более 10 тысяч раз. Это были не только жители столицы, но и россияне из других регионов, рассказали в департаменте информационных технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.