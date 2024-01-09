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Новости

09 января, 23:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 9–14 января

Москвичам представили культурную программу на 9–14 января

"Сити": топ-3 книги, которые нужно прочесть в начале года

Выставку "Парижская квартира" запустили в столичной галерее "Наковальня"

"Сити": топ-3 книги января

Гостям галереи "Наковальня" покажут "Парижскую квартиру"

Российские фильмы собрали почти 6 млрд рублей за новогодние выходные

Москвичам рассказали, как провести свободное время 8 января

Рождественские праздничные инсталляции появились на выставке "Россия" на ВДНХ

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в течение 7 января

Выставка о местах прогулок москвичей открылась в столице

Основные новогодние фестивали в Москве закончились, но в столице еще проходит много интересных выставок и концертов. Так, в галерее "Наковальня" идет выставка "Парижская квартира". Экспозиция обыгрывает эстетику небольших французских квартир.

Кроме того, в центре "Зотов" работает экспозиция, посвященная Пресне, а в кинотеатрах стартовал прокат фильма "Холоп-2". Завершает неделю концерт "Старый Новый год с Денисом Мацуевым" 14 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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