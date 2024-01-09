Москвичам представили культурную программу на 9–14 января

Основные новогодние фестивали в Москве закончились, но в столице еще проходит много интересных выставок и концертов. Так, в галерее "Наковальня" идет выставка "Парижская квартира". Экспозиция обыгрывает эстетику небольших французских квартир.

Кроме того, в центре "Зотов" работает экспозиция, посвященная Пресне, а в кинотеатрах стартовал прокат фильма "Холоп-2". Завершает неделю концерт "Старый Новый год с Денисом Мацуевым" 14 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.