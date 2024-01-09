Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить 9 января

Несколько культурных мероприятий пройдет в Москве 9 января. Например, можно сходить на выставку "Пресня: выставка моей памяти", которую подготовили в центре "Зотов". Кураторы нестандартным образом подошли к оформлению экспозиции об истории Краснопресненского района столицы.

Кроме того, вечером 9 января состоится концерт Tango Orchestra Misterioso в джаз-клубе "Союз композиторов". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.