Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 08:00

Город

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить 9 января

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить 9 января

В столице подошел к концу фестиваль "Путешествие в Рождество"

Москвичам рассказали, как провести свободное время 8 января

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" закроются 8 января

Фестиваль "Путешествие в Рождество" работает последний день

Фестиваль "Путешествие в Рождество" закроется 8 января

"Сити": подборка локаций столичного фестиваля "Путешествие в Рождество"

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в течение 7 января

Рождественскую программу подготовили на выставке "Россия" в течение 7 января

"Сити": какие новогодние локации работают в центре столицы

Несколько культурных мероприятий пройдет в Москве 9 января. Например, можно сходить на выставку "Пресня: выставка моей памяти", которую подготовили в центре "Зотов". Кураторы нестандартным образом подошли к оформлению экспозиции об истории Краснопресненского района столицы.

Кроме того, вечером 9 января состоится концерт Tango Orchestra Misterioso в джаз-клубе "Союз композиторов". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досуггородвидеоАлександра БрильМаксим ШаманинАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика