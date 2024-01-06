Фильм "Холоп-2" за шесть дней в прокате заработал 2 млрд рублей

кадр из фильма "Холоп 2"; режиссер – Клим Шипенко; производство – Телеканал "Россия 1", Централ Партнершип, MEM Cinema Production, START, Yellow, Black & White

Комедия "Холоп-2" режиссера Клима Шипенко собрала в России 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЕАИС.

По состоянию на 6 января общие сборы фильма составили 2 009 329 638 рублей. Карина вышла в российских кинотеатрах 1 января, заработав в день премьеры 314,6 миллиона рублей, тем самым обновив рекорд 1 января.

Первая часть картины вышла в 2020 году. До 2023 "Холоп" был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. Лента собрала более 11 миллионов зрителей в кинотеатрах.

Кроме того, в лидерах российского кинопроката в период новогодних праздников находится фильм "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Он собрал в прокате почти 1,5 миллиарда рублей за шесть дней.

Ранее сообщалось, что российские фильмы заработали более 600 миллионов рублей в первый день нового года. При этом "Холоп-2" превзошел по сборам прошлогоднего лидера проката – "Чебурашку".

До этого были названы самые просматриваемые фильмы в самолетах. Самой популярной лентой стал "Аватар: Путь воды". Пассажиры также часто смотрели "Билет в рай" и "Топ Ган: Мэверик". Во время долгого перелета люди предпочитали смотреть полную трилогию "Властелин колец" и все части "Джона Уика".

"Сити": топ-5 фильмов для просмотра на каникулах