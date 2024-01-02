Сбор российского кинопроката за 1 января превысил 600 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские фильмы заработали более 600 миллионов рублей в первый день нового года. Об этом сообщает ТАСС.

Лидерами проката стали вышедшие в этот день фильмы "Холоп-2" и "Бременские музыканты". При этом сообщается, что "Холоп-2" превзошел по сборам прошлогоднего лидера проката – "Чебурашку". "Холоп" собрал более 300 миллионов рублей, а "Чебурашка" по итогам 1 января 2023 года заработал 225 млн рублей.

В общей сложности в первый день нового года российские фильмы заработали более 600 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что итоги первого дня "новогодней битвы" задают тон ее исходу, учитывая, что традиционно первое января не является самым кассовым днем.

Ранее россиянам назвали самые просматриваемые фильмы в самолетах. Самым популярным фильмом "стал Аватар: Путь воды". Пассажиры также часто смотрели "Билет в рай" и "Топ Ган: Мэверик". Во время долгого перелета люди предпочитали смотреть полную трилогию "Властелин колец" и все части "Джона Уика".