Спецвыпуск "Чебурашки" выйдет 1 января в Сети

Фото: кадр из фильма "Чебурашка. Выходной"; режиссер – Дмитрий Дьяченко

Специальный новогодний эпизод фильма "Чебурашка" появится в Сети 1 января 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.

Отмечается, что 10-минутный мини-фильм "Чебурашка. Выходной" выйдет в онлайн-кинотеатре Start. По сюжету у Гены и Чебурашки наступил выходной. Гена хочет отдохнуть с чашкой чая и газетой, а Чебурашка не может усидеть на месте. В ходе истории герои попытаются найти компромисс и хорошо провести время.

"Для нас на "Союзмультфильме" это действительно большая радость, что герой, созданный более чем полвека назад, продолжает жить и в современности, и что его новые приключения ждут столько зрителей", – поделилась председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Впервые спецэпизод представили на светской премьере фильма "Холоп-2". Тогда же стала известна дата выхода "Чебурашки-2" – 31 декабря 2025 года.

Фильм "Чебурашка" появился в российском прокате 1 января 2023 года. Комедия рассказывает о приключениях главного героя в небольшом приморском городе. В начале февраля кассовые сборы картины превысили шесть миллиардов рублей.

Позднее в издательстве "АСТ" сообщили о поступлении в продажу официальной новеллизации фильма "Чебурашка". В основу книги Анны Масловой лег сценарий фильма.

Посвященная создателю Чебурашки выставка открылась в "Зарядье"